El Mundial de rallys debuta en Paraguay con el duelo entre Evans y Rovanperä

Encarnación (Paraguay), 27 ago (EFE).- El Rally de Paraguay debuta entre este viernes y el domingo en el Campeonato del Mundo de Rallys y lo hace con la décima prueba puntuable y con la pugna protagonista entre el británico Elfyn Evans y el finlandés Kalle Rovanperä, ambos con Toyota y separados por tres puntos cuando faltan cinco pruebas para la conclusión del certamen.