Colapinto: Ha sido un día decente, podemos tener una buena calificación mañana

"Fue un día decente, en el que dimos buenos pasos adelante con el coche; que se notaba bien a una vuelta y con mucho combustible es razonablemente consistente. Seguimos intentando nuevas cosas que nos traen algunas mejoras, así que creo que podemos estar contentos con nuestra jornada de entrenamientos aquí en Zandvoort", dijo el piloto de Pilar (provincia de Buenos Aires) de 22 años.
Después de completar su mejor viernes del año, Colapinto agregó que el equipo necesita "trabajar en encontrar algo de consistencia con poco combustible con el compuesto blando y comprender cómo hacer que el coche sea más predecible".
"El trabajo habitual lo haremos esta noche y creo que podemos tener una buena calificación mañana", comentó Colapinto, que afronta su noveno Gran Premio desde que regresó a la F1 y aún no ha logrado puntuar en lo que va de año.