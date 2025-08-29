El finlandés Rovanperä lidera la primera jornada del Rally de Paraguay

Rovanperä paró el crono con un tiempo de 1:16:13.3 por lo que logró 25 puntos para sumar un total de 198, publicó la WRC, que celebra el rally en el departamento paraguayo de Itapúa (sur).

Evans, que venía de liderar el campeonato en Finlandia, completó la jornada en quinto lugar, con un tiempo de 1:16:34.4, y sumó diez puntos hasta los 186, doce menos que Rovanperä en la general.

El francés Adrien Formaux (Toyota) fue segundo (1:16:20.4); el estonio Ott Tänak (Hyundai), tercero (1:16:20.9); y el francés Sabastien Ogier (Toyota), cuarto (1:16:31.1).

En la clasificación general, detrás de Rovanperä y Evans quedaron Tänak (178 puntos), Ogier (175) y el belga Thierry Neuville (133, Hyundai), campeón vigente del Mundial de Rallies.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Rally de Paraguay continuará este sábado con un total de siete pruebas especiales en 112,78 kilómetros, y concluirá el domingo con cuatro tramos especiales en 78,5 kilómetros.

En total, las pruebas cronometradas sumarán 333,18 kilómetros, de un total de 1002,59 kilómetros, que incluyen enlaces.

En el Rally participan 22 pilotos paraguayos y 26 extranjeros.