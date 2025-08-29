McLaren domina el primer libre, que Alonso acabó cuarto, Sainz octavo y Colapinto, el 18

En la mejor de sus 35 vueltas, Norris cubrió, con el neumático de compuesto blando -con el que todos marcaron su mejor crono- los 4.259 metros de la pista holandesa en un minuto, diez segundos y 278 milésimas, 292 menos que Piastri -que lo supera en nueve puntos en la general- y con 501 sobre el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), que se inscribió tercero en la tabla de tiempos.

Alonso, compañero del anterior, marcó el cuarto crono de la sesión. El doble campeón mundial asturiano, que giró 25 veces, se quedó a 563 milésimas de Norris.

Sainz -que dio 33 vueltas- concluyó octavo, a un segundo y 180 milésimas del que fuese su compañero en McLaren, un ensayo en el que el argentino Franco Colapinto (Alpine), que repitió 27 veces el trazado de la pista que baña el Mar del Norte, firmó el decimoctavo tiempo, a casi dos segundos.

El segundo entrenamiento arrancará a las cuatro de la tarde (14:00 horas GMT).

