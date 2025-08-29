Norris: Ha sido un buen comienzo del fin de semana

"Ha estado bien estar de nuevo en el coche", declaró Norris, de 25 años, que cuenta nueve victorias -cinco este año- y 38 podios en la categoría reina y es segundo en el Mundial, a nueve puntos del líder, su compañero, el australiano Oscar Piastri.

"Ésta es definitivamente una pista en la que entras y sientes de forma inmediata lo que puede hacer un coche de F1", explicó el piloto de Bristol, subcampeón mundial el año pasado.

"Tuvimos condiciones complicadas, pero ha sido un buen comienzo del fin de semana", afirmó Norris, que este viernes mejoró en sólo 87 milésimas al doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), que marcó el segundo crono, y en 89 a Piastri, tercero en la tabla de tiempos.

"La competición está muy apretada, mucho más apretada de lo que nos hubiese gustado, así que habrá que ver qué se puede hacer esta noche para intentar buscar más rendimiento al coche", apuntó Norris este viernes en Zandvoort, donde ganó el año pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy