En su mejor vuelta, Norris cubrió, con el neumático de compuesto blando -con el que la mayoría marcó su mejor crono- los 4.259 metros de la pista holandesa en un minuto, nueve segundos y 890 milésimas, sólo 87 menos que el doble campeón mundial asturiano; y con 89 de ventaja sobre el otro McLaren, el de su compañero australiano Oscar Piastri, que lidera el campeonato con nueve puntos más que él y que firmó el tercer crono de la sesión.
Norris lidera, por delante de Alonso, el segundo libre de Zandvoort
Redacción deportes, 29 ago (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), que ya lo había sido en el primero, también fue el más rápido este viernes, por delante del doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno; que, tras el parón vacacional, se reanudó este fin de semana en el circuito de Zandvoort.
