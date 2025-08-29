Norris lidera, por delante de Alonso, el segundo libre de Zandvoort

En su mejor vuelta, Norris cubrió, con el neumático de compuesto blando -con el que la mayoría marcó su mejor crono- los 4.259 metros de la pista holandesa en un minuto, nueve segundos y 890 milésimas, sólo 87 menos que el doble campeón mundial asturiano; y con 89 de ventaja sobre el otro McLaren, el de su compañero australiano Oscar Piastri, que lidera el campeonato con nueve puntos más que él y que firmó el tercer crono de la sesión.