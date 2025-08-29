Norris por delante de Piastri en el primer libre de Zandvoort, que Alonso acabó cuarto

Redacción deportes, 29 ago (EFE) .- El inglés Lando Norris (McLaren) fue el más rápido, por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del campeonato- este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que, tras el parón vacacional, se reanudó este fin de semana en el circuito de Zandvoort.