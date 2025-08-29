Norris por delante de Piastri en el primer libre de Zandvoort, que Alonso acabó cuarto
Redacción deportes, 29 ago (EFE) .- El inglés Lando Norris (McLaren) fue el más rápido, por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del campeonato- este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que, tras el parón vacacional, se reanudó este fin de semana en el circuito de Zandvoort.
Por EFE
29 de agosto de 2025 - 08:35
En su mejor vuelta, Norris cubrió, con el neumático de compuesto blando -con el que todos marcaron su mejor crono- los 4.259 metros de la pista holandesa en un minuto, diez segundos y 278 milésimas, 292 menos que Piastri -que lo supera en nueve puntos en la general- y con 501 sobre el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), que se inscribió tercero en la tabla de tiempos.
El doble campeón mundial español Fernando Alonso, compañero del anterior, marcó el cuarto crono de la sesión, a 563 de Norris.