Piastri: Creo que estamos en una buena posición con miras a mañana

"Ha sido un sólido día de retorno a pista", comentó Piastri, de 24 años, con ocho victorias -seis de ellas este año- y 22 podios en la categoría reina, en la que debutó hace dos temporadas después de ganar de forma seguida los campeonatos de Fórmula 3 y Fórmula 2.
"Ha sido bonito volver a rodar con el coche y todo fue realmente bien", opinó el prodigio de Melbourne, que aspira a convertirse en el primer australiano en ganar el Mundial desde que lo hiciera por última vez Alan Jones hace 45 años.
"La meteorología añadió algo de picante a las cosas, pero creo que experimentamos mejorías a lo largo del día y encontramos algo más de ritmo", comentó Piastri, que lidera el Mundial con 284 puntos, nueve más que su compañero, el inglés Lando Norris, que este viernes marcó el mejor tiempo, aunque sólo 89 milésimas más rápido que el suyo; mejorado en dos milésimas por el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), segundo en los ensayos de este viernes.
"Creo que estamos en una buena posición con miras a mañana", afirmó Piastri, que este sábado buscará su quinta 'pole' en la F1, que sería también la quinta de este año.
