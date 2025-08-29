Piastri: Creo que estamos en una buena posición con miras a mañana

Redacción deportes, 29 ago (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, que marcó el tercer tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del año, indicó este viernes en el circuito de Zandvoort que cree que están "en una buena posición con miras" a la calificación de este sábado.