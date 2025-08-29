Automovilismo

Sainz: Creo que estar entre los mejores diez es posible mañana

Redacción deportes, 29 ago (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que marcó el decimosexto tiempo este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Países Bajos, decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, declaró que cree que "es posible estar entre los mejores diez" en la calificación de este sábado.

Por EFE
29 de agosto de 2025 - 14:05
"Fue un segundo entrenamiento libre algo quebrado, porque cada vez que quería completar una vuelta rápida ondeaba una bandera amarilla o una roja", explicó el piloto madrileño, de 30 años, con cuatro victorias y 27 podios en la categoría reina, en la que afronta su undécima temporada -la primera con Williams-.

"El ritmo era prometedor y dimos un importante paso adelante entre sesiones; así que estoy contento con el resultado de hoy", afirmó en el circuito de Zandvoort, a orillas del Mar del Norte, Sáinz, decimosexto en el campeonato, con 16 puntos.

El piloto madrileño expresó su intención de "estar en algún sitio entre los primeros diez" este sábado y cerciorarse de "seguir enfocados durante todo el fin de semana".

