Sainz: Creo que estar entre los mejores diez es posible mañana

"Fue un segundo entrenamiento libre algo quebrado, porque cada vez que quería completar una vuelta rápida ondeaba una bandera amarilla o una roja", explicó el piloto madrileño, de 30 años, con cuatro victorias y 27 podios en la categoría reina, en la que afronta su undécima temporada -la primera con Williams-.

"El ritmo era prometedor y dimos un importante paso adelante entre sesiones; así que estoy contento con el resultado de hoy", afirmó en el circuito de Zandvoort, a orillas del Mar del Norte, Sáinz, decimosexto en el campeonato, con 16 puntos.

El piloto madrileño expresó su intención de "estar en algún sitio entre los primeros diez" este sábado y cerciorarse de "seguir enfocados durante todo el fin de semana".