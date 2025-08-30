Agencia deportiva puertorriqueña firma al piloto colombiano Juan Pablo Montoya y a su hijo

"Con Juan Pablo y Sebastián Montoya, no solo firmamos a dos pilotos; apostamos por un legado y una visión compartida", afirmó Alejandro Padrón, director de la agencia, en un comunicado de prensa.

"Rimas Sports está comprometida con potenciar historias que inspiran en todo el mundo, y esta es una de las más poderosas que el deporte tiene para ofrecer hoy", enfatizó.

Esta firma marca un punto de inflexión en la estrategia de expansión de Rimas Sports dentro del mundo del automovilismo, al sumar a su plantilla a una de las duplas más emblemáticas y prometedoras del deporte.

Juan Pablo Montoya ostenta en su palmarés siete victorias en Grandes Premios de Fórmula 1, múltiples campeonatos en IndyCar y triunfos en NASCAR y en las 24 Horas de Daytona.

Además, fue protagonista en escuderías legendarias como Williams y McLaren, compitiendo codo a codo con los grandes campeones de la era dorada de la F1, y dejó huella en los circuitos más emblemáticos del calendario mundial: Mónaco, Monza, Spa y Silverstone.

Su hijo, Sebastián, de tan solo 20 años, representa la nueva generación del talento latinoamericano en el automovilismo global.

Su paso por el prestigioso Red Bull Junior Team, su experiencia en campeonatos europeos como la FRECA y la F3 Internacional, y su madurez dentro y fuera de pista, lo convierten en un contendiente real para Fórmula 1 en el corto plazo.

"Unirme a Rimas Sports es el paso perfecto para avanzar en mi carrera", aseguró Sebastián Montoya.

"Su visión, compromiso y conexión con la cultura latina los hacen el socio ideal para ayudarme a alcanzar mis metas en el automovilismo. Estoy emocionado de continuar el legado de mi familia mientras construyo mi propio camino hacia la Fórmula 1", agregó.

Rimas Sports representa también a la piloto colombiana Tatiana Calderón, con experiencia en F2, IndyCar, WEC y otras plataformas de primer nivel.

Con este tridente colombiano, Rimas Sports se posiciona como una fuerza representativa del talento latino en un ecosistema altamente competitivo y tradicionalmente dominado por Europa.