Alonso: "Aqui es difícil adelantar, pero esperamos poder luchar por puntos"

"Nuestro objetivo es estar en la Q3 (tercera ronda de la calificación) cada fin de semana, así que estamos contentos con lo que hemos logrado hoy, aunque parecía que teníamos menos ritmo que ayer; puede que ayer lleváramos menos gasolina que los demás", comentó el doble campeón mundial asturiano, 32 veces triunfal en la Fórmula Uno, en la que cuenta 106 podios, uno de ellos en esta pista, en la que acabó segundo hace dos años, en su primera temporada con Aston Martin.

"Las condiciones, en lo que al viento se refiere, eran complicadas y era fácil quedar atrapado", declaró Alonso, en una segunda juventud a los 44 y que el pasado domingo festejó los 22 años de su primera victoria en la categoría reina (en Hungría 2003).

"Es complicado adelantar aquí, así que veremos qué se puede hacer desde la décima posición; pero esperamos poder luchar por algunos puntos", comentó el genial piloto asturiano, que el viernes había marcado el segundo tiempo de los entrenamientos libres -entre los dos dominantes McLaren del inglés Lando Norris, segundo en la calificación, y del australiano Oscar Piastri, líder del Mundial, que sale desde la 'pole'-; y que este sábado acabó décimo el último ensayo, posición que repitió en la cronometrada principal.

"Tenemos aún dos juegos nuevos de neumáticos duros algo que nos podría dar alguna ventaja si la carrera fuese a dos paradas, en lugar de a una. Si es a una, tenemos los mismos neumáticos que los demás", apuntó Alonso, que viene de firmar, al acabar quinto la última carrera antes del parón vacacional, en Hungría, su mejor resultado de la temporada; y que es undécimo en el Mundial, con 26 puntos.

