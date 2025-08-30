Bortoleto y Albon, eliminados en segunda ronda de la calificación (Q2)

El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.259 metros de la ventosa pista holandesa en un minuto, ocho segundos y 874 milésimas, sólo 90 menos que su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del campeonato, con nueve puntos sobre el anterior-.

La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.