Bortoleto y Albon, eliminados en segunda ronda de la calificación (Q2)
Redacción deportes, 30 ago (EFE) .- El brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) y el tailandés Alex Albon (Williams) quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Zandvoort.
Por EFE
30 de agosto de 2025 - 10:50
El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.259 metros de la ventosa pista holandesa en un minuto, ocho segundos y 874 milésimas, sólo 90 menos que su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del campeonato, con nueve puntos sobre el anterior-.
La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.