Colapinto: Pudimos haber pasado a la Q2 pero tuvimos mala suerte con el tráfico

"Ha sido una calificación muy apretada. En el tercer libre (que acabó vigésimo) tuvimos problemas, pero en la calificación el coche iba mucho mejor", explicó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que afronta su noveno Gran Premio desde que regresó a la Fórmula Uno, sin haber podido puntuar aún en lo que va de año.

"Teníamos el potencial para haber pasado a la Q2, pero tuvimos muy mala suerte con el tráfico que nos encontramos en el tercer sector, yendo a tope en el que era mi último intento", manifestó el argentino de Alpine este sábado en el circuito que baña el Mar del Norte.

"Es decepcionante no haber pasado por un margen tan pequeño (una décima), sobre todo a causa de cosas que no dependen de uno mismo. Estábamos teniendo una buena sesión y la vuelta estaba siendo buena, así que ha sido una pena", dijo Colapinto después de quedar eliminado en la primera ronda de la calificación para el Gran Premio de Países Bajos.