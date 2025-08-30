El francés Ogier toma la delantera en la segunda jornada del Rally de Paraguay

Ogier, ocho veces campeón del mundo y quien fue el tercero más rápido de la jornada del viernes, protagonizó una remontada y ahora aventaja con 10,3 segundos a su escolta, el francés Adrien Formaux (Toyota); y con 36,6 segundos al británico Elfyn Evans (Toyota), que volvió a convertirse en líder de la clasificación general del Campeonato Mundial de Rallies (WRC)

El estonio Ott Tänak (Hyundai) bajó a la cuarta posición, a 39,1 segundos de Ogier, luego de que en la prueba de la localidad de Artigas, en el sur de Paraguay, su carro sufriera un pinchazo, según informó la WRC.

Por su parte, el campeón vigente del Mundial de Rallies, el belga Thierry Neuville (Hyundai), marcha quinto a 46,8 segundos de Ogier.

En tanto que Rovanperä, que comenzó la carrera en el tramo de Carmen del Paraná con una ventaja de 7,1 segundos, perdió terreno especialmente en la jornada vespertina de la competencia, cuando hizo un tiempo de 2:21,2, por debajo del líder francés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ogier logró así entrar en la pelea por el podio al alcanzar la segunda casilla de la clasificación general, con 188 puntos, frente a los 191 de Evans.

El Rally de Paraguay se corre desde este viernes en el departamento de Itapúa y concluirá este domingo con cuatro tramos especiales en 78,5 kilómetros.

La competencia sobre la arena roja guaraní abarca 19 pruebas cronometradas en 333,18 kilómetros, de un total de 1002,59 kilómetros.