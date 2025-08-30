McLaren domina el último libre, que Sainz acabó cuarto, Alonso décimo y Colapinto el 20

En la mejor de sus 16 vueltas, Norris cubrió, con el neumático de compuesto blando -con el que todos marcaron su mejor crono- los 4.259 metros de la pista holandesa en un minuto, ocho segundos y 972 milésimas, 242 menos que Piastri -que lo supera en nueve puntos en la general (284 frente a 275)- y con 886 sobre el inglés George Russell (Mercedes), que se inscribió tercero, bastante alejado de los anteriores, en la tabla de tiempos.

Sainz, que giró 23 veces, marcó el cuarto crono, a 941 milésimas de su ex compañero en McLaren; en una sesión que acabó con 20 grados centígrados ambientales y 25 en el asfalto.

Alonso, segundo el viernes, marcó el décimo crono del último ensayo. El doble campeón mundial asturiano repitió veinte veces la pista en la que hace dos años, al acabar segundo, logró uno de sus 106 podios en la Fórmula Uno; y en su mejor intento se quedó a un segundo y 260 milésimas de Norris.

Colapinto dio 21 vueltas y en la más rápida de ellas invirtió algo más de dos segundos más que Norris, cerrando la tabla de tiempos, con el vigésimo crono de la sesión.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo -prevista a 72 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros-, arrancará a las tres de la tarde (13:00 horas GMT).