Pato O'Ward logra la 'pole' en Nashville, con Palou cuarto

O'Ward tuvo un promedio de velocidad de 202.621 millas por hora en Nashville y este domingo intentará conseguir su primera victoria tras salir de la 'pole'.

El mexicano celebró su segunda 'pole' de la temporada y ya está seguro de la segunda plaza en el campeonato, detrás del español Álex Palou (Chip Ganassi).

"El coche estuvo genial, me sentí muy cómodo en los entrenamientos y no me asustó ni nada, estoy contento, muy bien", aseguró O'Ward.

Palou, cuádruple campeón de la IndyCar, saldrá desde la cuarta plaza en Nashville.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy