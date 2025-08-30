Piastri: Estoy muy contento con este resultado, el coche ha ido bien todo el fin de semana

Piastri, de 24 años, firmó la quinta 'pole' de su carrera en la F1 -la quinta del año- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 4.259 metros de la ventosa pista holandesa en un minuto, ocho segundos y 662 milésimas; batiendo el récord del circuito y mejorando en sólo doce milésimas a su compañero, el inglés Lando Norris -segundo en el Mundial, a nueve puntos (284 frente a 275)-, que este domingo sale a su lado desde la primera fila.

"Estoy realmente contento con este resultado; el coche ha ido bien durante todo el fin de semana, así que estoy muy feliz", indicó Piastri, ocho veces victorioso en la división de honor del automovilismo -de ellas seis esta temporada-, en la que aspira convertirse en el primer australiano en ganar el Mundial desde que lo hiciese por última vez, hace 45 años, Alan Jones.

"He estado luchando duro a lo largo de todo el fin de semana y al final logré cuadrarlo todo en mi última vuelta, por lo que estoy entusiasmado de haber firmado la 'pole' aquí", comentó el prodigio de Melbourne, que debutó en la categoría reina hace dos años, después de ganar de forma seguida los campeonatos de la Fórmula 3 y la Fórmula 2.

"Hay un par de variables que contemplar con miras a la carrera, así que veremos qué sucede. Pero ya tengo ganas de que llegue mañana", comentó Piastri tras firmar este sábado, a orillas del Mar de Norte, su quinta 'pole' de la temporada.

