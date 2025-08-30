Piastri firma la 'pole' en Zandvoort, donde Sainz sale noveno y Alonso, décimo

Piastri, de 24 años, firmó la quinta 'pole' de su carrera en la F1 -la quinta del año- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 4.259 metros de la ventosa pista holandesa en un minuto, ocho segundos y 662 milésimas, sólo doce menos que su compañero, el inglés Lando Norris, segundo en el Mundial, a nueve puntos.

Desde la segunda fila arrancan el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó tercero, a 263 milésimas y el debutante francés Isack Hadjar (RB) -a 546-, sorprendente cuarto en la cronometrada principal, en cuya decisiva ronda todos lanzaron su mejor intento con el neumático blando.

La decimoquinta carrera del año, prevista a 72 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros arrancará este domingo a las tres de la tarde (13:00 horas GMT).