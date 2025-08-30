Sainz: "En el momento que subió la temperatura de la pista, perdimos prestaciones"

"En el momento en el que subió la temperatura del asfalto, perdimos prestaciones desde el tercer (y último) entrenamiento libre a la calificación; y eso es algo de lo que me di cuenta enseguida", explicó Sainz, de 30 años -con cuatro victorias y 27 podios en la categoría reina- nada más acabar la cronometrada principal para el decimoquinto Gran Premio de la temporada.

"Necesitábamos vueltas muy sólidas para ir progresando en la sesión; y al mismo tiempo que es algo decepcionante no haber acabado más arriba, maximizamos todo lo que pudimos, por lo que la novena es una posición bastante decente con la cual luchar mañana", comentó Sainz, que afronta su undécima temporada en la F1 -la primera con Williams- y es decimosexto en el Mundial, con 16 puntos.

"Estaremos pendientes de la meteorología y lo daremos todo en la carrera", comentó el talentoso piloto madrileño, que había marcado el cuarto crono en el último ensayo, horas antes de firmar el noveno puesto en parrilla en la sesión de calificación.