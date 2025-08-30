Stroll y Colapinto, eliminados en primera ronda de la calificación (Q1)

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -líder del campeonato- marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.259 metros de la ventosa pista holandesa en un minuto, nueve segundos y 338 milésimas, 131 menos que su compañero, el inglés Lando Norris, segundo en el Mundial, a nueve puntos.

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.