Stroll y Colapinto, eliminados en primera ronda de la calificación (Q1)
Redacción deportes, 30 ago (EFE) .- El canadiense Lance Stroll (Aston Martin) -que se accidentó sin lamentar daños personales y no marcó tiempo- y el argentino Franco Colapinto (Alpine) -con el decimosexto crono- quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) para el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Zandvoort.
Por EFE
30 de agosto de 2025 - 10:30
El australiano Oscar Piastri (McLaren) -líder del campeonato- marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.259 metros de la ventosa pista holandesa en un minuto, nueve segundos y 338 milésimas, 131 menos que su compañero, el inglés Lando Norris, segundo en el Mundial, a nueve puntos.
La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.