Verstappen: "Lo mejor del fin de semana fue la calificación; muy contento con el tercero"

"El fin de semana, hasta el momento, ha sido complicado para nosotros, pero durante la calificación es cuando mejor me noté durante todo el fin de semana; y eso es exactamente lo que deseas", comentó Verstappen, de 27 años, con 65 victorias -de ellas tres ante su apasionada afición- y 44 'poles' -tres en Zandvoort- en la categoría reina.

"Si soy sincero estoy muy contento con haber sido tercer puesto logrado aquí", dijo el astro neerlandés, que es tercero en el campeonato, a 97 puntos del líder, el australiano Oscar Piastri (McLaren) -que sale desde la 'pole' este domingo-, por lo que parece prácticamente imposible que capture un quinto título seguido.

"El ambiente aquí está siendo, una vez más, sensacional; es increíble la fuerza que te da el público, que ha sido increíble durante todo el fin de semana; ver a tanta gente de naranja es siempre algo muy especial", apuntó 'Mad Max'

"A ver qué se puede hacer, porque los McLaren han sido muy rápidos todo el fin de semana; por lo que será importante centrarnos en nuestra propia carrera, a ver qué pasa", opinó.

"Pero éste ha sido un buen paso hacia adelante. Espero que podamos mantenerlo también con miras a la carrera de mañana", declaró el súper-campeón neerlandés este sábado tras acabar tercero la calificación para el Gran Premio de su país.