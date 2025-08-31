Alonso: Tuvimos mala suerte con los 'safety cars', aunque no nos merecimos los puntos

"Creo que el coche tenía buen ritmo hoy y acabamos en los puntos, aunque no tuvimos suerte con la entrada de los 'safety car', porque cada vez que parábamos nosotros, justo después salía uno a pista; y los demás tenían una parada gratis", comentó este domingo en Zandvoort, al canal de televisión Dazn, el doble campeón mundial asturiano, en una segunda juventud a los 44 y que hace una semana festejó los 22 años del primero de sus 32 triunfos en la categoría reina (Hungría 2003).

"Tuvimos algunas batallas al final, después de la segunda parada; y me notaba más rápido que algunos de los coches que acabaron por delante de nosotros", apuntó Alonso, que es duodécimo en el Mundial, con 30 puntos.

"Fue una carrera entretenida para los aficionados, así que veremos si lo podemos hacer bien en Monza", dijo. "Hoy, al final, tuvimos buena suerte por los retirados y por la sanción de (Andrea Kimi) Antonelli (debutante italiano, de Mercedes), porque no nos merecimos los puntos", añadió el genial piloto asturiano -asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC)- tras acabar octavo en la pista holandesa que baña el Mar del Norte.