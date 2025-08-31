Colapinto: Estuvimos muy cerca de los puntos hoy

"Estuvimos muy cerca de asegurar algún punto hoy. Fue una carrera divertida, una en la que sentí que piloté bien y en la que logré mi mejor resultado en lo que va de temporada", explicó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que completó en la pista a orillas del Mar del Norte su noveno Gran Premio desde que regresó a la F1.

"Hay muchas cosas positivas que sacar de este fin de semana. Mejoramos rendimiento en la calificación", apuntó.

"Notó que de mi parte cada vez encajan mejor las cosas y ya tengo ganas de regresar a Monza el próximo fin de semana, el escenario de mi debut en la Fórmula Uno el año pasado", añadió Colapinto tras acabar undécimo en Zandvoort.