Colapinto: Estuvimos muy cerca de los puntos hoy

Redacción deportes, 31 ago (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que acabó undécimo el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, destacó en Zandvoort que estuvieron "muy cerca de los puntos" este domingo, en una carrera en la que, no obstante, logró su mejor resultado de la temporada.

Por EFE
31 de agosto de 2025 - 16:15
"Estuvimos muy cerca de asegurar algún punto hoy. Fue una carrera divertida, una en la que sentí que piloté bien y en la que logré mi mejor resultado en lo que va de temporada", explicó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que completó en la pista a orillas del Mar del Norte su noveno Gran Premio desde que regresó a la F1.

"Hay muchas cosas positivas que sacar de este fin de semana. Mejoramos rendimiento en la calificación", apuntó.

"Notó que de mi parte cada vez encajan mejor las cosas y ya tengo ganas de regresar a Monza el próximo fin de semana, el escenario de mi debut en la Fórmula Uno el año pasado", añadió Colapinto tras acabar undécimo en Zandvoort.

