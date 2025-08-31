Hamilton perderá cinco puestos por sanción en la parrilla de Monza

El decimosexto Gran Premio de la temporada se disputará el próximo fin de semana en Monza, el templo de la velocidad, un circuito legendario en el que Ferrari corre como local.

Hamilton, de 40 años -plusmarquista histórico de victorias (105) y 'poles' (104) en la Fórmula Uno-, recibió esta sanción por no observar en las vueltas de formación previas a la salida la normativa de dobles banderas amarillas que imperaba en la última de las 14 curvas de Zandvoort, según informó a última hora de este domingo la propia F1.

Sir Lewis, que afronta su primera temporada en la 'Scuderia', ocupa el sexto puesto en el Mundial, con 109 puntos, exactamente 200 menos que el líder, el australiano Oscar Piastri (McLaren), que este domingo reforzó su primer puesto general al firmar la victoria en Zandvoort: su séptima en lo que va de curso.