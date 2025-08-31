Newgarden gana la última carrera del año en el día de la fiesta de Álex Palou

Palou pudo celebrar pese a su segunda plaza en Nashville. Para el catalán fue un día de fiesta en el que recibía la Astor Challenge Cup, el trofeo que se entrega al campeón de la IndyCar.

Newgarden encadenó su undécima temporada consecutiva con al menos una victoria en la IndyCar, la segunda mejor marca en la historia del campeonato, detrás de Scott Dixon (21).

El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) salió desde la pole, pero tuvo que retirarse en la vuelta 127 de 225, cuando estaba en plena lucha por la victoria.

Palou, cuádruple campeón de la IndyCar, terminó una temporada extraordinaria en la que ganó su tercer título consecutivo, ganó las 500 Millas de Indianápolis y sumó un total de ocho victorias.

A los 28 años fue el más joven piloto en encadenar tres campeonatos consecutivos, una hazaña que solo habían logrado Dario Franchitti, Sebastien Bourdais y Ted Horn. Está a tres campeonatos del legendario AJ Foyt, el más ganador en la historia de la IndyCar.

Fue una carrera marcada por las banderas amarillas, la primera de ellas ya en la vuelta de apertura y con el danés Christian Rasmussen como responsable, tras estrellarse contra el muro.

Rasmussen terminó su carrera de forma inmediata después de que hace apenas una semana consiguiera en Milwaukee, también en un óvalo, la primera victoria de su carrera en la IndyCar.

Pero el susto más grande lo dio David Malukas en la vuelta 83, cuando iba segundo y se estrelló tras intentar superar a Louis Foster. El piloto del AJ Foyt Racing sufrió un impacto muy violento y tuvo que ser trasladado a un cercano hospital en helicóptero.

Minutos después, la IndyCar informó de que Malukas estaba despierto y consciente tras el accidente.

Palou, que salía desde la cuarta plaza, pinchó un neumático en la vuelta 52, pero pudo seguir tras pasar por 'boxes'. O'Ward, que sigue sin ganar una carrera tras salir desde la pole, no tuvo la misma suerte y fue obligado a retirarse en la vuelta 127.

La última bandera amarilla se sacó a once vueltas del final, cuando Palou perseguía a Newgarden en busca de la victoria. El nativo de Nashville fue el sexto ganador distinto en las últimas ocho carreras del campeonato.

Pese a no poder ganar, Palou celebró por todo lo alto el fin de un campeonato que le entregó la cuarta corona en la IndyCar.