Norris: "Fue una pena haber acabado así la carrera"

Redacción deportes, 31 ago (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), segundo en el Mundial de Fórmula Uno, que este domingo se tuvo que retirar, a falta de siete vueltas para meta, en el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del año, declaró en Zandvoort que "fue una pena haber acabado así la carrera" -a causa de una fuga de aceite-, pero que fue "algo ajeno a" su "control".

31 de agosto de 2025 - 17:45
"Es una lástima haber acabado así la carrera", apuntó Norris, de 25 años, que abandonó a causa de esa avería cuando rodaba segundo, por detrás de su compañero y principal rival, el australiano Oscar Piastri, que ganó en Zandvoort y ahora lidera el Mundial con 309 puntos, 34 más que él.

"Es una pena, pero fue algo ajeno a mi control y no hay nada que hubiese podido hacer de forma diferente", comentó el piloto de Bristol, nueve veces victorioso en la Fórmula Uno, de ellas cinco esta temporada.

"Hasta ese momento estaba completando una buena carrera. Ir tan cerca del coche que llevas delante a lo largo de toda la carrera no es fácil en Zandvoort, así que estoy satisfecho con mi actuación. Ahora mi foco de atención se traslada directamente a Monza", apuntó Lando, subcampeón del mundo la campaña pasada, en referencia a la próxima prueba, el Gran Premio de Italia, el próximo fin de semana, en el templo de la velocidad.

"Quiero felicitar a Oscar (Piastri) y al equipo por la victoria y felicidades también a Isack (Hadjar, francés de RB) por su primer podio", añadió Norris tras sufrir el para él muy decepcionante abandono en Zandvoort.

