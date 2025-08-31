Norris: "Fue una pena haber acabado así la carrera"

"Es una lástima haber acabado así la carrera", apuntó Norris, de 25 años, que abandonó a causa de esa avería cuando rodaba segundo, por detrás de su compañero y principal rival, el australiano Oscar Piastri, que ganó en Zandvoort y ahora lidera el Mundial con 309 puntos, 34 más que él.

"Es una pena, pero fue algo ajeno a mi control y no hay nada que hubiese podido hacer de forma diferente", comentó el piloto de Bristol, nueve veces victorioso en la Fórmula Uno, de ellas cinco esta temporada.

"Hasta ese momento estaba completando una buena carrera. Ir tan cerca del coche que llevas delante a lo largo de toda la carrera no es fácil en Zandvoort, así que estoy satisfecho con mi actuación. Ahora mi foco de atención se traslada directamente a Monza", apuntó Lando, subcampeón del mundo la campaña pasada, en referencia a la próxima prueba, el Gran Premio de Italia, el próximo fin de semana, en el templo de la velocidad.

"Quiero felicitar a Oscar (Piastri) y al equipo por la victoria y felicidades también a Isack (Hadjar, francés de RB) por su primer podio", añadió Norris tras sufrir el para él muy decepcionante abandono en Zandvoort.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy