Piastri más líder tras ganar en Zandvoort; Alonso fue octavo y Sainz, decimotercero
Redacción deportes, 31 ago (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del año, en Zandvoort, circuito en el que se retiró su compañero y principal rival por el título, el inglés Lando Norris; y donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) concluyeron octavo y decimotercero, respectivamente.
Por EFE
31 de agosto de 2025 - 11:50
Piastri, de 24 años, logró la novena victoria de su carrera en la F1 -la séptima del año- al vencer en la pista holandesa por delante del ídolo local, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo; y del debutante francés Isack Hadjar (RB), que, al acabar tercero, festejó su primer podio en la categoría reina.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) se quedó fuera de los puntos, pero, al acabar undécimo, firmó su mejor resultado de la temporada.