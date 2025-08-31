Piastri más líder tras ganar en Zandvoort; Alonso fue octavo y Sainz, decimotercero

Redacción deportes, 31 ago (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del año, en Zandvoort, circuito en el que se retiró su compañero y principal rival por el título, el inglés Lando Norris; y donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) concluyeron octavo y decimotercero, respectivamente.