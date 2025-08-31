Piastri: "Muy contento con todo el fin de semana; fuimos rápidos cuando tuvimos que serlo"

"Sienta bien esta victoria, sí. Controlé la carrera cuando lo necesité; y obviamente el desenlace fue increíblemente desafortunado para Lando (Norris, su compañero y rival inglés, que tuvo que abandonar a falta de siete vueltas); pero siempre me sentí en condición de controlar las cosas y usé el ritmo cada vez que lo necesitaba", comento Piastri, de 24 años, que logró la novena victoria de su carrera en la F1 -la séptima del año- en la pista holandesa.

"Ha sido una carrera diferente a la de hace doce meses, así que estoy muy satisfecho con haber acabado en lo alto, después del buen trabajo que efectuamos para mejorar aquí", comentó el prodigio de Melbourne, que aspira a convertirse en el primer australiano en ganar el Mundial, 45 años después de que lo hiciese por última vez Alan Jones.

"Obviamente, las resalidas siempre son momentos difíciles para acertar, pero me sentí en control de las cosas", comentó el australiano, que debutó en la categoría reina hace dos temporadas, después de ganar de forma seguida los campeonatos de F3 y F2; y que el sábado había firmado su quinta 'pole' en la F1: la quinta de la temporada.

"Está claro que el final fue desafortunado para Lando y el equipo, por no haber conseguido un doblete cuando creo que realmente lo merecíamos", indicó Piastri, que ahora lidera el Mundial con 309 puntos, 34 más que Norris; y con 104 sobre el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó segundo este domingo ante su muy apasionada afición y es tercero en la general.

"Sin embargo, desde mi punto de vista personal, estoy muy orgulloso del fin de semana que hemos completado, en el que fuimos rápidos cuando tuvimos que serlo. Así que estoy muy contento", apostilló Piastri.