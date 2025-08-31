Sainz: "La penalización es incomprensible, me la tienen que explicar"

"Si el resultado ha sido justo o injusto es algo difícil de juzgar, pero el incidente con Liam (Lawson) me costó diez puntos hoy. Es la cuarta o la quinta vez este año que estábamos en disposición de sumar buenos puntos y nos acabamos quedando sin ellos. Así que está claro que es algo frustrante", comentó Sainz, de 30 años, con cuatro victorias y 27 podios en la categoría reina.
"Hay pilotos con los que puedes hacer un paralelo, en una curva que te incita a hacerlo como la curva uno de aquí en Zandvoort, un movimiento de carrera que llevo haciendo cuatro o cinco años con pilotos con los que puedes hacer un paralelo, como Checo (Pérez, mexicano, el español) Fernando (Alonso), (el francés Pierre) Gasly, (el neerlandés Max) Verstappen, (el monegasco rles) Leclerc, (el australiano Oscar), Piastri.... con todos ellos he tenido ese paralelo en la curva uno, que es muy bonita y te incita a ello", explicó Sainz este domingo al canal de televisión Dazn en Zandvoort.
"Pero por alguna razón que no he entendidoCha hemos llegado a tener contacto con Liam, Creo que no es la primera vez que le pasa a algún piloto de esta categoría, que ha acabado teniendo algún contacto con Liam. Pero es lo que hay", apuntó Sainz, que es decimoséptimo en el Mundial, con 16 puntos.
"Pero de ahí a (recibir) la penalización, es algo incomprensible. Es algo que todavía me tienen que explicar, porque estoy muy confundido", aseguró el talentoso piloto madrileño.
·"He visto lo que tenía que ver para ir a comisarios y que alguien me lo explique. Esa penalización de diez segundos... puedes decir que es un incidente de carrera, pero que el que va por afuera reciba una sanción de diez segundos es algo inaudito; algo que no tiene ningún tipo de sentido. Y es algo que no sólo me incumbe a mí, sino que me preocupa por este deporte, en general", afirmó Sainz este domingo en Zandvoort.