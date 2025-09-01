El francés Johann Zarco renueva con el equipo Cecchinello hasta el final de 2027

Después de dos años de estrecha colaboración con contrato como piloto oficial de Honda Racing Corporation (HRC), el fabricante japonés ha reconocido que Zarco y LCR representan un conjunto deportivo y técnico muy competitivo, que combina experiencia con un rendimiento sólido para Honda.

Un elemento clave de permite que Johann Zarco siga siendo directamente piloto de HRC como en temporadas anteriores, con estatus de piloto oficial, lo que le garantiza el acceso a las mismas especificaciones técnicas que el equipo oficial de fábrica, con actualizaciones y desarrollos proporcionados en paralelo, además de seguir representando a la marca como piloto oficial en la prestigiosa carrera de las 8 Horas de Suzuka, cuya última edición ha ganado.

"Estoy muy contento de confirmar que seguiré en LCR los próximos dos años y esto es importante porque tenemos grandes objetivos que alcanzar y grandes oportunidades para 2027", comenta Johann Zarco en la nota de prensa del equipo, en la que recuerda que cuando firmó con Honda "a finales de 2023, no esperaba encontrar ese segundo impulso" que le dio "la energía para asegurar otro contrato de dos años".

"Hemos conseguido una victoria con Lucio -Cecchinello- y el equipo, y sería fantástico volver a vivir esa experiencia, por lo que estamos decididos a seguir luchando por conseguir buenos resultados después que en los dos últimos años Honda ha prestado un gran apoyo a LCR, y creemos que podemos seguir creciendo y desarrollando la moto gracias a nuestro duro trabajo", agrega Zarco.

