El italiano Luca Marini continuará como piloto oficial Honda en 2026

En 2025, el italiano ha dado un importante paso adelante con la Honda RC213V, sumando puntos en todas las carreras en las que ha participado y triplicando con creces su puntuación de 2024 tras las doce primeras rondas, con un quinto puesto en el Gran Premio de Hungría como su mejor resultado.

"Estoy muy contento de seguir en Honda HRC y sólo hemos estado trabajando en algunos detalles finales, tanto la dirección de HRC como yo mismo llevamos bastante tiempo de acuerdo sobre el futuro", reconoce Marini en la nota del equipo.

"Estoy totalmente comprometido con este proyecto y decidido a ayudar a Honda a volver al frente del Campeonato del Mundo de MotoGP y desde que me uní al equipo en 2024 hemos seguido mejorando y trabajando juntos de una manera cada vez mejor", asegura el piloto italiano.

"Trabajar con una fábrica, y especialmente con una fábrica como Honda HRC, te da una gran motivación como piloto y más con la buena temporada que hemos tenido hasta ahora y en la que el objetivo sigue siendo seguir mejorando hasta la última vuelta en Valencia", agrega en la nota Luca Marini.

