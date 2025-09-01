Fernández, Farrés y García, formarán la selección española

El Motocross de las Naciones de 2025 se disputará en el 'Ironman Raceway' de Crawfordsville en el estado de Indiana, en donde Rubén Fernández, que correrá en la categoría MXGP, será el capitán del equipo, con Guillem Farrés en MX2 y, finalmente, Francisco García 'Carbonero', que se incorpora al equipo para cubrir la baja de última hora de Jorge Prado, quien no podrá participar debido a su situación contractual con su actual equipo, en categoría 'Open'.

El seleccionador, nacional Paco Rico, reconoce, en declaraciones distribuidas por la Real Federación Motociclista de España (RFME): "desde la carrera de Lommel ya teníamos el equipo decidido y todos los acuerdos cerrados con los equipos para organizar la logística y los tres pilotos seleccionados no tenían contratiempos, pero sí tuvimos que lidiar con problemas de salud y lesiones de otros pilotos, además de la baja de última hora de Jorge Prado, que por supuesto estaba en el equipo, pero finalmente no podrá estar en la parrilla".