Palou se vuelca con Alcaraz: "Es increíble lo que está logrando con lo joven que es"

"Alcaraz me gusta mucho, y más como español, es increíble lo que está logrando con lo joven que es. Me acuerdo que hace uno o dos años lo vi en Cincinnati contra Djokovic que hicieron un partido increíble", afirmó Palou en conversación con EFE.
El catalán se encuentra en Nueva York para atender a unas cuestiones de trabajo y también tiene previsto ir a Flushing Meadows, donde Alcaraz jugará este martes los cuartos de final.
"Nunca he visto tenis profesional en vivo, así que tengo muchas ganas, y más el US Open que es lo más grande", reconoció Palou.
Este mismo año, Palou acudió en mayo a los 'playoffs' de la NBA después de convertirse en el primer español en conquistar las 500 Millas de Indianápolis.
