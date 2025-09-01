Palou se vuelca con Alcaraz: "Es increíble lo que está logrando con lo joven que es"

Chicago (EE.UU.), 1 sep (EFE).- El español Alex Palou, tetracampeón de la IndyCar, aseguró este lunes que tiene previsto acudir en los próximos días al Abierto de Estados Unidos y manifestó su aprecio por su compatriota Carlos Alcaraz, al que definió como "increíble".