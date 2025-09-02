El italiano Franco Morbidelli renueva una temporada más por el equipo VR46

El vínculo entre el piloto y el equipo con sede en la localidad italiana de Tavullia se fortalece con la renovación de su contrato por un año más y al manillar de la Ducati Desmosedici GP y con su compatriota Fabio Di Giannantonio como compañero de equipo.

Morbidelli fue el primer piloto de la Academia VR46 y el primero del proyecto en ganar un Mundial, el de Moto2 en 2017, y tras siete temporadas en MotoGP, con tres victorias, seis podios y un segundo puesto en 2020, volvió al equipo VR46 en 2025, en donde consiguió dos podios de grandes premios en Argentina y Catar, y dos podios en carrera 'sprint', en Catar y Hungría.

El piloto italiano ocupa actualmente la sexta posición en la clasificación mundial, con 161 puntos, cuando faltan ocho grandes premios por disputar para la finalización de la temporada.

Morbidelli dice sentir "un profundo cariño" por un equipo, en el que se siente "genial" y con el que tiene "una relación increíble", y asegura que, para él, es "un placer competir con ellos el año que viene".

"Espero vivir muchos más días como los de este año, porque realmente nos lo merecemos y ahora hay casi un año y medio por delante para seguir demostrando el gran potencial que tenemos juntos", asegura Morbidelli.