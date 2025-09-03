Di Giannantonio llega a un circuito que le gusta, Morbidelli contento por su renovación

"Me gusta mucho el circuito de Barcelona; probablemente sea uno de los más bonitos del calendario y es muy diferente al de Hungría, por lo que probablemente tengamos mucho menos agarre, así que tendremos que trabajar un poco para conseguir las mismas sensaciones de Balaton", señala en la nota de prensa del equipo Fabio di Giannantonio.
"Espero tener un fin de semana tranquilo donde podamos trabajar con constancia, pues en Barcelona he conseguido varios podios, así que intentaremos divertirnos y hacerlo bien", explica 'Diggia'.
Su compañero Franco Morbidelli, por su parte, recuerda que llega a Barcelona con el anuncio oficial de la renovación de su contrato con el equipo para el año que viene y está "muy contento".
"Barcelona es un circuito completamente diferente al de Hungría, donde corrimos hace dos semanas, pero que conocemos muy bien pues hemos dado muchas vueltas, tanto en Grandes Premios como en entrenamientos", recuerda.
"El agarre también es bastante único, así que será un reto y los resultados que obtuvimos en la última carrera deberían indicarnos el camino a seguir este fin de semana", afirma Morbidelli en la nota.