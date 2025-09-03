Di Giannantonio llega a un circuito que le gusta, Morbidelli contento por su renovación

Redacción deportes, 3 sep (EFE).- Los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) y Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), compañeros en el equipo VR46, llegan satisfechos al Gran Premio de Cataluña de MotoGP, el primero por ser un circuito que le gusta y el segundo contento con la renovación de su contrato por una temporada más.