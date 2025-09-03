Ferrari homenajea el primer mundial de Lauda con un coche especial para el GP de Monza

"En el Gran Premio de Italia en Monza, la escuderia Ferrari HP rinde homenaje al 50 aniversario del primer título mundial de Niki Lauda", informó Ferrari.

La emblemática decoración del 312-T de 1975 viajará hasta el 'Templo de la Velocidad en Monza', representada en los coches del monegasco Charles Leclerc, último campeón de Ferrari en Italia (2019 y 2024), y del inglés Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo.

Allí, en el mítico circuito que reúne cada temporada a los afamados 'tifosi' de Ferrari, Lauda conquistó el primero de sus tres mundiales (1975, 76 y 84), con un tercer puesto que, además, junto a la victoria de su compañero suizo Clay Regazzoni, significó también la consecución del campeonato de constructores para el 'Cavallino Rampante'.

La escudería modificará el tono rojo para que coincidida con el de 1975 y, como principal novedad, recuperará el clásico blanco en la parte trasera, así como los nombres de los pilotos escritos en letra cursiva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Variará también la tipografía de los números, en este caso negros sobre un fondo rectangular blanco; el alerón trasero, que será de color plata metalizado para evocar el aluminio utilizado en aquel período; y las ruedas, con un diseño inspirado en las llantas de la época.

Además, el día de la carrera, el 7 de septiembre, todo el equipo vestirá un uniforme especial inspirado en la temporada de 1975. Leclerc y Hamilton llevarán monos, zapatos y cascos especialmente diseñados con el estilo y los colores de 1975.