González y Rueda, en la obligación de mostrar en casa sus credenciales nuevamente

A priori, quien más fácil lo parece tener es el andaluz Rueda, quien acumula nada menos que siete victorias en lo que va de temporada, la última de ellas conseguida en la República Checa, con dos quintas posiciones en sus dos últimas participaciones, en las que primero Ángel Piqueras (KTM), y después Máximo Quiles (KTM), se llevaron la gloria de la victoria.

Hasta ocho pilotos entre las diez primeras posiciones ostentan la nacionalidad española, muestra clara y contundente de la hegemonía del motociclismo español en la más pequeña de las categorías, en donde José Antonio Rueda todavía manda con mano firme, aunque en las últimas citas de la competición haya cedido terreno a sus rivales, si bien acumula aún una ventaja de 69 puntos frente al más inmediato de sus perseguidores.

Aunque esa diferencia es lo suficientemente tranquilizadora como para que su liderato no se tambalee, lo cierto es que a Rueda no le vendría nada mal dar un golpe sobre la mesa en la tercera carrera de casa, tras las de Jerez de la Frontera y Motorland Aragón, para dejar claro que su superioridad en Moto3 no está en cuestión ante unos ambiciosos rivales con ganas de todo y entre los que se encuentran dos debutantes de la categoría entre los cinco primeros.

Rueda es, con diferencia, el piloto que más grandes premios ha ganado -siete de catorce-, pero tras su estela Ángel Piqueras mantiene una regularidad bastante eficaz, a pesar de sus 'ceros' consecutivos en Francia y Gran Bretaña, mientras que por detrás de él han ido creciendo, de manera exponencial, los debutantes Máximo Quiles y Álvaro Carpe (KTM), con David Muñoz (KTM) entre ellos, aunque en el caso de éste último se haya ganado una cierta fama de piloto agresivo que, en ocasiones, le ha perjudicado.

Como ellos, también ha crecido en los últimos grandes premios el argentino de origen español Valentín Perrone (KTM) -corre bajo la nacionalidad de su padre-, quien apenas sumó un punto en los cuatro primeros grandes premios de la temporada, pero que, poco a poco, se ha ido haciendo su hueco en Moto3, en donde ocupa la séptima posición del campeonato, entre el australiano Joel Kelso (KTM) y el japonés Ryusei Yamanaka (KTM).

Cierran las diez primeras posiciones de la clasificación de Moto3 y están siempre 'en la pomada' de la lucha por la victoria los españoles y compañeros en el equipo 'Leopard' que dirige el italiano Christian Lundberg, Adrián Fernández y David Almansa, que han rozado la victoria sobre sus Honda, pero todavía no han logrado encaramarse a lo más alto del podio.

Mucho más ajustada es la situación en Moto2, en donde el líder del campeonato, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), lleva cinco grandes premios sin lograr la victoria, si bien es cierto que en tres ocasiones ha logrado subirse al tercer peldaño del podio, lo que le permite mantener una ventaja de 25 puntos respecto al más inmediato de sus perseguidores.

Y este, su rival más directo, no es otro que el también español Arón Canet (Kalex), quien en su caso lleva diez grandes premios sin lograr la victoria, lo que en el caso de ambos ha permitido al tercer clasificado, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), ir 'mordiendo' poco a poco sus diferencias para quedarse a seis puntos de Canet y a 31 de González.

De no ser por la caída de Alemania y la penalización de República Checa, en donde se vio obligado a partir en carrera desde la calle de talleres, la situación podría haber sido mucho más comprometida para los pilotos españoles, ya que el piloto paulista saldó con una victoria su participación en Austria y con un segundo puesto la de Hungría.

Y a ellos seguro que ahora se unirán pilotos como el colombiano de origen español David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, que ha logrado su primera victoria en Moto2 en la última cita de Hungría, o su compañero de equipo Daniel Holgado, que la rozó en Austria.

Con ellos también estarán clásicos de la categoría como el belga Barry Baltus (Kalex), el británico Jake Dixon (Boscoscuro), el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) o el turco Deniz Öncü (Kalex), además de una extensa lista de pilotos españoles con ganas de despuntar como Albert Arenas (Kalex), todavía sin su futuro solucionado para 2026, Izan Guevara (Kalex), Alonso López (Boscoscuro) o Iván Ortolá (Boscoscuro).