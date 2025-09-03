La Generalitat reconoce que las negociaciones para renovar con la F1 "están más maduras"

"Solo os puedo decir que, evidentemente, las negociaciones están mucho más maduras, que van por un buen camino, pero que no puedo decir nada más que eso", ha asegurado Sàmper tras el acto de presentación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de MotoGP celebrado en la Fundació Joan Miró.
Asimismo, el conseller ha reconocido que la irrupción de nuevos países con un potencial económico "muy importante" que buscan sumarse al calendario complica la continuidad de Cataluña más allá del próximo año, aunque confía en "su historia" para mantener su posición destacada.
"El haber sido considerado el mejor circuito y el más sostenible el año pasado son variables que, aunque no siempre cuantificables, nos posicionan de manera única", ha destacado.
En esta línea, pese a reconocer que es el "contrato más complicado" que ha visto en toda su trayectoria por "las múltiples clausulas que alberga", Sàmper ha destacado el esfuerzo por "reforzar el impacto económico y social" para continuar albergando carreras de Fórmula Uno más allá de 2026.
Finalmente, sobre la posibilidad de renovar el contrato pero apostando por una rotación con otros circuitos, Sàmper se ha remitido a "la confidencialidad de las negociaciones", al afirmar que "es una variable que existe" y que espera poder "anunciar la renovación en breve, si finalmente se produce".