La Generalitat reconoce que las negociaciones para renovar con la F1 "están más maduras"

Barcelona, 3 sep (EFE).- El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Miquel Sàmper, ha reconocido este miércoles que las negociaciones con Liberty Media -la empresa propietaria de la Fórmula Uno- para que el Circuit de Barcelona-Cataluña continúe organizando un gran premio más allá de 2026, cuando vence el actual contrato, se encuentran en una etapa "mucho más madura".