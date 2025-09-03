Mir y Marini esperan continuar su progresión en un circuito que conocen bien

"Montmeló es un circuito que conozco bien y en el que hemos hecho algunas pruebas, tanto nosotros como el equipo de pruebas y hemos tenido muy buena velocidad los últimos fines de semana y buenos resultados en Austria, si bien en Hungría tuvimos mala suerte, pero esto puede pasar en nuestra situación", lamenta Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020.

"Sé que podemos estar entre los seis o siete primeros si lo hacemos todo bien durante el fin de semana y dando el salto en los momentos críticos; estamos mejorando y sólo tenemos que seguir trabajando", asegura Mir en la nota de prensa del equipo HRC.

Para Luca Marini ha sido "un placer anunciar la ampliación de nuestra colaboración con Honda HRC, estoy muy emocionado por continuar con este proyecto y llegamos en un buen momento tras el excelente fin de semana en Hungría, pero debemos entender que Barcelona es un circuito diferente y debemos seguir trabajando duro".

"El agarre es muy diferente y esto sigue afectando bastante a nuestro rendimiento, así que será importante adaptarnos a medida que evolucionen las condiciones de la pista durante el fin de semana para continuar como hasta ahora y mantener la concentración", comenta Marini.

