Quartararo sabe bien lo que es ganar en Cataluña mientras Alex Rins ya ha pisado el podio

Redacción deportes, 3 sep (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) sabe muy bien lo que es ganar el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, lo hizo en 2020 y 2022, mientras que su compañero de equipo, el español Alex Rins, tiene como mejor resultado en ese trazado un tercer puesto en 2020 y dos segundos en la categoría de Moto2 en 2015 y 2016.

03 de septiembre de 2025 - 08:00
Quartararo afirma en la nota de Yamaha Racing que Montmeló es uno de sus circuitos favoritos, pero ha incidido en que no llegan con el "buen ritmo" que esperaban, por lo que tiene curiosidad por ver si el agarre "mejora este fin de semana".

"Sea como sea, como siempre, haremos todo lo posible para terminar entre los diez primeros el viernes y, a partir de ahí, seguiremos adelante", explica el campeón del mundo de MotoGP de 2021.

El español Alex Rins dice tener "trabajo por delante para encontrar una solución a los problemas" a los que se enfrentan, si bien puntualizó que tiene "mucho tiempo en pista las dos próximas semanas para recopilar mucha información, empezando por la carrera de casa en Barcelona".

"Tengo muchas ganas de correr en Montmeló, que es un circuito bonito y el ambiente siempre es genial gracias a la afición", afirma Rins.

