Quartararo sabe bien lo que es ganar en Cataluña mientras Alex Rins ya ha pisado el podio

Redacción deportes, 3 sep (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) sabe muy bien lo que es ganar el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, lo hizo en 2020 y 2022, mientras que su compañero de equipo, el español Alex Rins, tiene como mejor resultado en ese trazado un tercer puesto en 2020 y dos segundos en la categoría de Moto2 en 2015 y 2016.