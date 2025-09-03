Quartararo sabe bien lo que es ganar en Cataluña mientras Alex Rins ya ha pisado el podio

Quartararo afirma en la nota de Yamaha Racing que Montmeló es uno de sus circuitos favoritos, pero ha incidido en que no llegan con el "buen ritmo" que esperaban, por lo que tiene curiosidad por ver si el agarre "mejora este fin de semana".
"Sea como sea, como siempre, haremos todo lo posible para terminar entre los diez primeros el viernes y, a partir de ahí, seguiremos adelante", explica el campeón del mundo de MotoGP de 2021.
El español Alex Rins dice tener "trabajo por delante para encontrar una solución a los problemas" a los que se enfrentan, si bien puntualizó que tiene "mucho tiempo en pista las dos próximas semanas para recopilar mucha información, empezando por la carrera de casa en Barcelona".
"Tengo muchas ganas de correr en Montmeló, que es un circuito bonito y el ambiente siempre es genial gracias a la afición", afirma Rins.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy