Toni Bou a sentenciar su decimonoveno título en la última cita

El Reino Unido es un país mítico en la historia del trial, donde surgieron sus primeros grandes especialistas junto a Suecia y no albergaba una carrera del campeonato del mundo desde 2018.

En ese escenario, Toni Bou buscará adjudicarse su decimonoveno título mundial de la disciplina al aire libre pues llega con la posibilidad de proclamarse campeón del mundo en la primera carrera del fin de semana pues si bien hay 82 puntos en juego, su ventaja sobre el más directo rival, el también español Jaime Busto, es de 79 puntos.

A Bou, último ganador en el Reino Unido, le bastará con sumar tres puntos para asegurarse matemáticamente su decimonoveno título Mundial en TrialGP y el trigésimo octavo de su palmarés deportivo.

El sábado y el domingo, a partir de las 09:00 hora local, se disputarán las dos jornadas de competición que pondrán punto final a la temporada 2025 de TrialGP.

El español dice afrontar el fin de semana "con muchas ganas", tras señalar en la nota de prensa del equipo que "ha sido una gran temporada y estamos muy cerca de conseguir el objetivo: llevarnos el título".

"Nuestra mentalidad siempre es luchar por la victoria, pero por encima de todo, este fin de semana buscaremos asegurar el campeonato ya que el equipo ha hecho un trabajo excelente durante todo el año y volver al Reino Unido será algo muy especial pues el trial se vive de una manera muy intensa y con un gran público", recuerda Toni Bou.