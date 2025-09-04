Acosta no se cree que Marc Márquez vaya a "sufrir"

"Marc dice que va a sufrir, pero eso ya me lo conozco yo y luego apretará como siempre, así que ya veremos dónde podemos estar nosotros", reconoce el piloto oficial de KTM.

"Sobre todo será bueno para ver si la moto gira o no, al final cuando hay poco agarre siempre nos beneficia un poco y cuando los demás bajan un poco el nivel nosotros estamos más o menos por ahí, así que hay que no pensarlo, salir el viernes y ver qué pasa", insiste Acosta.

'Tiburón' Acosta comenta sincero que "Marc, ahora mismo, es el número uno y lleva la mejor moto, entonces 2+2 al final del día siempre son cuatro, te pongas como te pongas, y será muy difícil batirlo".

"Yo, al menos, sé de lo que soy capaz si las cosas se me ponen bien, pero hay que tomarse el fin de semana sin ningún tipo de expectativa, hay que empezar el viernes poco a poco, porque al final, si no, si te generas muchas expectativas, cuando no las puedes conseguir el golpe es más fuerte", insiste.

"Hay que tomarse las cosas con calma, ver mañana cómo va la moto aquí y entonces veremos qué es lo que podemos hacer", sentencia Acosta.

Sin pelos en la lengua, Pedro Acosta reconoce estar viendo "un Marc Márquez que tiene mucho más ritmo que cualquiera al final de la carrera", por lo que recuerda que "hay que seguir mejorando".

"Tenemos que mejorar más la parte aerodinámica que tenemos, que ya ha sido un paso muy importante, pero ellos siguen girando más y tienen un pelín más de aceleración que nosotros y todo eso va de la mano, pues cuando te falta una cosa aprietas más de otra y los problemas van viniendo sin querer", añade Acosta.