Chantra tiene el 'apto' de la Comisión Médica, Espargaró y Viñales deberán volver tras FP1

Los españoles Aleix Espargaró, piloto probador de Honda Racing Corporation (HRC) y Maverick Viñales (KTM RC 16) deberán pasar una segunda revisión de la comisión médica tras los primeros entrenamientos libres para poder completar todo el fin de semana de competición catalán.
Aleix Espargaró se lesionó dos vértebras lumbares en un accidente mientras practicaba ciclismo y Maverick Viñales todavía se encuentra en pleno proceso de recuperación de la intervención quirúrgica en un hombro a la que se tuvo que someter y que no le permitió estar en Austria y Hungría.