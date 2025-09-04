Chantra tiene el 'apto' de la Comisión Médica, Espargaró y Viñales deberán volver tras FP1

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El tailandés Somkiat Chantra ha recibido el 'apto' de la Comisión Médica de los grandes premios para pilotar su Honda RC 213 V en el Gran Premio de Cataluña que se disputa este fin de semana en el circuito de Barcelona-Cataluña.