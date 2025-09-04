Automovilismo

Chantra tiene el 'apto' de la Comisión Médica, Espargaró y Viñales deberán volver tras FP1

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El tailandés Somkiat Chantra ha recibido el 'apto' de la Comisión Médica de los grandes premios para pilotar su Honda RC 213 V en el Gran Premio de Cataluña que se disputa este fin de semana en el circuito de Barcelona-Cataluña.

Por EFE
04 de septiembre de 2025 - 13:20
Los españoles Aleix Espargaró, piloto probador de Honda Racing Corporation (HRC) y Maverick Viñales (KTM RC 16) deberán pasar una segunda revisión de la comisión médica tras los primeros entrenamientos libres para poder completar todo el fin de semana de competición catalán.

Aleix Espargaró se lesionó dos vértebras lumbares en un accidente mientras practicaba ciclismo y Maverick Viñales todavía se encuentra en pleno proceso de recuperación de la intervención quirúrgica en un hombro a la que se tuvo que someter y que no le permitió estar en Austria y Hungría.

