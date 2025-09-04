Automovilismo

El australiano Jack Miller continuará en la escudería Pramac Yamaha en 2026

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El australiano Jack Miller continuará siendo piloto oficial de 'Yamaha Motor Companty',dentro de la escudería Pramac Yamaha que dirige el italiano Gino Borsoi, la temporada 2026, según ha anunciado el fabricante japonés y que tendrá como compañero de equipo al doble campeón mundial de Superbike, el turco Toprak Razgatlıoğlu.

04 de septiembre de 2025 - 06:25
Tras regresar en 2025 para defender los colores de Pramac Racing, Jack Miller ha impulsado el desarrollo de la YZR-M1, con un quinto puesto como mejor resultado en el Gran Premio de las Américas en Austin.

Además, contribuyó significativamente a conseguir el segundo puesto del equipo oficial Yamaha Racing en las cuadragésimo sexta edición de las 8 Horas de Suzuka.

En el comunicado del fabricante japonés se agradece la aportación del portugués Miguel Oliveira, que se lesionó en Argentina y perdió cuatro grandes premios que afectaron a su rendimiento en el equipo Pramac Yamaha, deseándole mucha suerte y éxito en sus próximos retos.

Jack Miller ha reconocido en la nota de Yamaha estar "muy contento y emocionado de seguir con Yamaha y el equipo Pramac en un año que ha sido increíble" por su regreso. "Tengo muchas ganas de trabajar duro con Yamaha para ayudar a desarrollar la moto y acortar distancias con los demás fabricantes", indicó

"Lo mejor está por venir y quiero agradecer a Yamaha, Pramac Racing y Paolo Pavesio y Paolo Campinoti, su continua confianza en mi contribución al proyecto", ha señalado Miller.

