Marc Márquez quiere tener 'bola de partido' en Japón o Indonesia

"Quiero tener la 'bola de partido' lo antes posible, pero honestamente deseo tenerla en Japón o cuando llegue Indonesia", insiste Marc Márquez en el circuito de Montmeló, "porque si la tengo en Misano Adriático eso significará que mi hermano ha tenido un gran premio desastroso en Cataluña".

"Si me mantengo concentrado al final es sólo una cuestión de tiempo que llegue, pero en este caso la verdad es que prefiero desearle un buen fin de semana a mi hermano que tener la oportunidad de 'bola de partido' en Misano", asegura convencido el líder destacado del campeonato.

El líder del campeonato recuerda: "cada año, al llegar a Montmeló, sé que tengo que trabajar más en este circuito para conseguir el máximo nivel, pero llegamos en un muy buen estado de forma, aunque también es cierto que es uno de mis peores circuitos del calendario".

"El hecho de que sea el gran premio de casa siempre me da ese 'plus' de motivación tanto para conseguir un buen resultado 'sprint' como en la carrera del domingo, que es donde trataremos de sacar el máximo rendimiento posible y la máxima cantidad de puntos", continúa Márquez.

De sus posibilidades en la carrera de Cataluña reconoce: "quizás puede ser el momento de que se frene esta racha de victorias que he tenido, pero trataremos de trabajar al máximo para estar en lo más alto".

Si bien es cierto que Marc Márquez no sólo ve a su hermano Alex como rival. "a Alex se le da bien este circuito porque 'Pecco' ha ganado aquí en los dos últimos años las tres carreras que se han disputado, así que veremos que sucede, pero la Aprilia también se mostró aquí súper rápida con Aleix -Espargaró-, veremos qué es lo que sucede y si podemos estar con el grupo de delante".

De sus actuaciones en el circuito de Barcelona-Cataluña Marc Márquez señala: "el mejor recuerdo fue en 2014 porque fue la primera ocasión en que mi hermano y yo ganamos en el mismo domingo, él ganó en Moto3 y yo lo hice en MotoGP".

"¿El peor? Un año en el que me caí como cuatro o cinco veces, no me acuerdo si fue en el 2018 o 2017, pero para mí el peor año fue cuando perdimos a Luis Salom, que creo que fue en 2016", recordó del fallecimiento de 'El Mexicano' Salom.

A vueltas con el trazado catalán, Marc Márquez reconoció: "es un circuito difícil para mí, a pesar de que está más cerca de casa, pero es quizás en el que menos he entrenado siempre, porque iba más a Valencia, a Motorland o a Jerez, porque eran un poquito mejores para que pudiéramos dar más vueltas. ¿Por qué? Pues no sé, a mí desde mi lesión en el brazo incluso si cabe me cuesta un poco más que en el pasado".