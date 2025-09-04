Oliveira ve su despido de Pramac Yamaha como "algo inesperado" tras firmar contrato de 1+1

"Sabíamos que era una decisión que estaba pendiente desde finales de mayo, cuando se anunció el fichaje de Toprak (Razgatlıoğlu) por Pramac. Fue algo inesperado, diría yo, en el sentido de que no continuamos con lo que me había propuesto en 2024, firmando un contrato de un año más uno con una cláusula de rendimiento a mitad de la temporada del primer año", afirmó el piloto de 30 años, según declaraciones difundidas por la organización de MotoGP.

El fabricante japonés anunció este miércoles la renovación del australiano Jack Miller como piloto oficial de 'Yamaha Motor Companty', dentro de la escudería Pramac Yamaha que dirige el italiano Gino Borsoi, al tiempo que agradeció al portugués su aportación, deseándole mucha suerte y éxitos en sus próximos retos.

"En su momento firmamos dicho contrato porque sabíamos que iba a ser un año de aprendizajes, y en el que íbamos a sufrir y concluir ciertas carreras luchando por puestos no tan altos", añadió.

Oliveira, que lleva 15 temporadas compitiendo en el Mundial, tuvo la mala fortuna de lesionarse a principios de campaña, en el Gran Premio de Argentina lo que le privó de competir en cuatro carreras, y lo que, según el motociclista, fue un punto de inflexión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Cuando volví de la lesión anunciaron a Toprak, lo que también alteró mucho la dinámica dentro del 'paddock', tuve que lidiar con las preguntas normales de todos los medios de comunicación sobre el futuro, carrera tras carrera, sentir constantemente que cada carrera tenía que ser una prueba de lo que podía hacer, en una fase en la que todavía me estaba acostumbrando a la moto y en la que, en esa misma fase, los demás pilotos ya conocían mucho mejor los límites de la moto que yo mismo", expresó.

Sin querer juzgarlo demasiado, Oliveira afirmó que "está bien tener presión, pero que este tipo de presión, a veces, es un poco injusto".

Finalmente, y respecto a su futuro, el portugués se limitó a decir que "en este momento, el futuro está totalmente abierto" para él.