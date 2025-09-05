Alonso: No somos tan competitivos como en las dos pruebas previas, nos falta velocidad

"Hemos estado probando diferentes sistemas del coche, que está 'ok'. El 'grip' (agarre) es bastante alto, con estas temperaturas. En líneas generales, el viernes no ha estado mal, pero tenemos que mejorar el coche", manifestó el doble campeón mundial asturiano en la pista en la que festejó dos de sus 32 victorias en la categoría reina, ambas desde la 'pole': en 2007, con McLaren; y en 2010, a bordo de un Ferrari.
"No somos tan competitivos como en las dos pruebas previas, así que tendremos que encontrar más velocidad esta noche", afirmó Alonso, en una segunda juventud a los 44 años y que después de acabar quinto la última carrera antes del parón vacacional -en Hungría, donde logró su mejor resultado del año- acabó, insatisfecho, en octava posición el Gran Premio de Países Bajos, el pasado domingo.
"Con más combustible es aún peor", advirtió Alonso -de cuya primera victoria en la categoría reina, asimismo en el Hungaroring, se cumplieron 22 años hace dos domingos- en un video publicado por la propia F1 este viernes en Monza.
"Con más combustible me sentí un poco 'incompetitivo', así que tenemos que encontrar más velocidad", recalcó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que festejó, entre otras, dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).
