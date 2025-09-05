Alonso: No somos tan competitivos como en las dos pruebas previas, nos falta velocidad

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que marcó el decimoquinto tiempo este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia, el decimosexto del año, declaró en Monza -el templo de la velocidad- que "no" son "tan competitivos como en las dos pruebas anteriores" y que necesitan "encontrar más velocidad".