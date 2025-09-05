Colapinto: "Ha sido un día duro, pero seguramente era lo que podíamos esperar aquí"

"Ha sido un viernes un poco diferente para mí, con (el estonio) Paul (Aron) rodando en el primer entrenamiento. Fue bueno volver a subirme al coche en el segundo ensayo, aquí en Monza, un circuito que conozco bien de mis comienzos en las carreras y de mi debut en la Fórmula Uno, el año pasado", declaró Colapinto, nacido en Pilar (Buenos Aires) hace 22 años.

"Para nosotros hoy ha sido un día duro, pero seguramente era lo que podíamos esperar aquí. Tenemos trabajo por hacer y estoy seguro de que trabajaremos duramente de forma conjunta para encontrar algunas mejoras", opinó el argentino, que disputa su décimo Gran Premio desde que retornó a la F1; y que, aunque aún no ha logrado puntuar aún en lo que va de año, el pasado domingo, al acabar undécimo en Zandvoort, consiguió su mejor resultado del curso.

"La calificación es mañana, así que veremos qué podemos hace en el tercer (y último) entrenamiento libre para hacer los cambios necesarios en el coche", apuntó Colapinto este viernes en Monza, donde fue duodécimo el año pasado a bordo de un Williams, escudería con la que disputó los últimos nueve Grandes Premios de la temporada.