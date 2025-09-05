El debutante Daniel Holgado marca el ritmo

Holgado, con un tiempo de 1:42.306, fue el más rápido en la tanda inicial catalana, por delante del belga Barry Baltus (Kalex) y del líder del mundial, el también español Manuel 'Manugas' González (Kalex), que acabó a 167 milésimas del líder.

El británico Jake Dixon (Boscoscuro) fue el primer referente al rodar en 1:43.140, con 276 milésimas de segundo de ventaja sobre el español Daniel Holgado (Kalex) y el checo Filip Salac, compañero del primero, a más de medio segundo de distancia.

La sesión no había hecho más que comenzar y los cambios fueron constantes, destacando rápidamente el español Aron Canet (Kalex), que consiguió muy buen ritmo de vuelta ya a las primeras de cambio, con unas diferencias horarias entre todos ellos cada vez más estrechas.

No tardó mucho en encaramarse a la primera posición el líder del mundial, Manuel González, que rodó en 1:43.118 para superar por 22 milésimas de segundo a Jake Dixon, en tanto que uno de los grandes protagonistas de los últimos grandes premios, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), ascendió hasta el tercer puesto, superando por poco a Holgado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con apenas rivales en pista, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) se marcó una vuelta en solitario en 1:42.729 que le situaba líder de la sesión en Moto2, aunque todavía con un cuarto de hora de pruebas por delante en el que presumiblemente se iban a producir más cambios.

Tras Vietti fue el checo Salac el que 'saltó a la palestra' al conseguir un mejor tiempo de 1:42.593 que pronto rebajó el 'local' Albert Arenas (Kalex) al rodar en 1:42.500 y, tras su estela, Daniel Holgado lo rebajó hasta 1:42.306 para conseguir liderar por primera vez un entrenamiento en lo que va de su primera temporada en Moto2.