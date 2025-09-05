El español Acosta sorprende a todos sus rivales con el mejor tiempo

Acosta marcó por dos veces un mejor tiempo de 1:38.979, con el que se adjudicó la primera posición, por delante del francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) y del líder del mundial, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25).

Casualidades de la vida quisieron que fuese otro español, Maverick Viñales (KTM RC 16), que reaparece tras su lesión en un hombro, quien marcase las primeras vueltas rápidas con 1:41.652 y 1:40.268.

Viñales deberá pasar una segunda revisión médica tras estos primeros entrenamientos libres para conseguir el 'apto' definitivo para la cita de Cataluña, mientras en pista el piloto de Roses ya se veía superado por numerosos pilotos, encabezados por el líder del campeonato, Marc Márquez, que ya paró el cronómetro en 1:39.198.

Otro español, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), hacía las delicias en los aficionados por su espectacular pilotaje en la curva cinco, rozando con el brazo por encima del arcén, y el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1) protagonizó la primera caída de la categoría en la curva diez.

Tras Marc Márquez se situó su hermano Alex (Ducati Desmosedici GP24) a 186 milésimas de segundo, con el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) tercero, pero ya a más de cuatro décimas de segundo.

Tras un primer paso por los talleres, Marc Márquez regresó a pista como referente de la categoría, seguido tras su estela por el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), mientras que su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) seguía sin protagonizar su mejor versión.

Bagnaia, vencedor de las tres últimas carreras de MotoGP disputadas en el trazado catalán (2023, 2024 y GP Solidaridad), no pasaba por su mejor momento al ocupar la vigésima posición, a más de un segundo (1.337) de su compañero Marc Márquez.

Como Bagnaia, el campeón en título Jorge Martín continuó con su fase de adaptación a su nueva moto, la Aprilia RS-GP, lo que le dejaba en una inusual decimoctava plaza a 1.1 de Márquez en la primera parte de esta sesión libre.

Así se llegó a los cinco minutos finales, en los que Marc Márquez continuó siendo la referencia, pero por detrás se acercaron el italiano Luca Marini (Honda RC 213 V) o el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), entre otros, en tanto que Bagnaia pasaba por su peor momento y era vigésimo segundo en la tabla de tiempos, justo por detrás de Jorge Martín.

En los dos minutos finales surgió la figura de Pedro Acosta, que comenzó marcando parciales de vuelta rápida que le llevaron a ser el primero en bajar del minuto y 39 segundos al rodar en 1:38.979, dos décimas de segundo más rápido que Marc Márquez.

Y aún encadenó una vuelta rápida más 'Tiburón' Acosta, que parcial por parcial arañó unas milésimas a su segundo, si bien al final 'clavó' exactamente el mismo tiempo que en el giro anterior, 1:38.979.

Con Acosta como líder, tras su estela se colocó Johann Zarco, que también batió el registro de un Marc Márquez que no intentó un nuevo 'time attack', dando la impresión de que se conformaba con el rendimiento obtenido hasta ese momento.

Con la tercera plaza, tras Marc Márquez acabó un más que meritorio Maverick Viñales, por delante de Alex Márquez, Luca Marini, Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), Aleix Espargaró (Honda RC 213 V) y Enea Bastianini (KTM RC 16) copando las diez primeras posiciones.